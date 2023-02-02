Новости шоу-бизнеса: Хаматову готовы простить, Николаев перенес операцию на сердце, Щербаков госпитализирован

Хаматову готовы простить

Чулпан Хаматова сбежала из страны, эмигрировав в Латвию. Но никак не смогла молча начать новую жизнь. Она отметилась громкими высказываниями в адрес страны, плюнула в высокое звание народного артиста. Но теперь некоторые коллеги готовы ее простить и принять назад. Актер Юрий Батурин заявил, что если Чулпан попросит прощения, да еще и медсестрой в госпиталь к раненым отправится, то он готов ее принять.

Николаеву сделали операцию на сердце

Игорь Николаев перенес второй инфаркт 31 января. И ему сделали операцию на сердце в кардиоцентре — стентирование. Артист идет на поправку.

Щербаков госпитализирован

Актер Борис Щербаков почувствовал себя плохо на репетиции спектакля. И его увезли на скорой в больницу. Сейчас он находится на обследовании в кардиологическом отделении.