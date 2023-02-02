Перенесший второй инфаркт Игорь Николаев пережил стентирование: что сейчас происходит с музыкантом

63-летний Игорь Николаев здорово перепугал родных, друзей и поклонников, когда угодил в кардиоцентр. В прессе быстро озвучили – у артиста второй инфаркт. Но сам музыкант поспешил успокоить людей, мол, все хорошо, кризиса нет, прохожу обследование. И отказался подтверждать диагноз.

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Тем временем, накануне Николаеву провели операцию. Он перенес стентирование сосудов. Такая операция необходима, когда просвет коронарных артерий сужен из-за патологии. Это распространенная процедура, ее в 2010 году делали Алле Пугачевой, давней приятельнице Игоря Николаева.

«Никто о болезни ранее и слова от него не слышал. Вес у него такой часто «пляшет» - то плюс, то минус. Сейчас небольшой плюс, непонятно почему это так обсуждают сильно. По состоянию его - никакой угрозы жизни нет, товарищи нам велели не волноваться. С ним все нормально. Уже настроен работать», - рассказал kp.ru товарищ Николаева.

По материалам сайта KP.RU