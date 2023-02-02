Конский ценник: сколько стоят пельмени Ларисы Гузеевой – аппетит пропадет

Лариса Гузеева осенью прошлого года представила свой новый проект – собственную марку пельменей. Вместе с подружкой звезда продвигает полуфабрикаты с птицей и свино-говяжьим фаршем. Но когда выяснилось, сколько стоят ее пельмени, у народа пропал аппетит. Люди ополчились на телесваху за конский ценник.

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Как сообщает Telegram-канал «Звездач», за килограмм изделий с курицей и индейкой придется раскошелиться на 1700 рублей. Дороже на 100 рублей пельмешки с миксом из свинины и говядины. Причем, заказ с доставкой на дом оформляется через соцсети по предоплате – 50% переводом на некую Наталью. Люди в шоке с такого ценообразования. В аккаунте Гузеевой подписчики негодуют.

«Мы все ходим под Богом и высшими силами, об этом подумайте», «Отписываюсь от вас», «Цену сделать доступной для простых людей», «В супермаркетах вашей продукции точно не будет, она недоступна по финансам», - пишут люди.

По материалам Telegram-канала «Звездач»