Севастьянова вслед за Волочковой отказалась от нижнего белья: балерина и гимнастка дали жару

По сей день люди в Сети обсуждают, как Анастасия Волочкова без нижнего белья заявилась на свой день рождения. Поводом стал танец балерины с Никитой Джигурдой. Актер поднял спутницу на ручки, юбка задралась, и окружающие увидели оголенные чресла звезды. Артистке даже пришлось объясняться: на ней тогда были стринги, но столь крошечные, что никто и не заметил.

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Вслед за Волочковой уже всерьез от нижнего белья отказалась гимнастка Каролина Севастьянова. Красотка сделала это ради модного наряда, который во всей красе можно представить лишь без бюстгальтера и трусиков. Каролина без стеснения показала, как выглядит в платье с прозрачными вставками по бокам, и подписчики удостоверились – на гимнастке точно нет никакого исподнего.