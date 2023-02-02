Лиф без пуш-ап и завышенные шортики: Илана из «Уральских пельменей» щегольнула прелестями на курорте

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева – обладательница точеной фигуры. Поклонницы равняются на нее и просят бьюти-советов, сильная половина фанатов усыпает комплиментами и жаждет внимания. Но актриса давно замужем и старается не провоцировать публику.

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Однако, на отдыхе красотка расслабилась и показала, чем ее наградила природа. Звезда провела отпуск в Таиланде, где прогуливалась по острову прямо в лифе без пуш-ап и завышенных мини-шортиках. Кадры, которые унесли ее в воспоминания, Илана запостила в микроблоге – люди ахнули, увидев, как стройна и прекрасна фигуристая телезвезда.