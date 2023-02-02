Яна Кошкина в зале суда предъявила трепещущие полушария в черном белье: слишком откровенные показания

Красавица Яна Кошкина обладает фигурой на зависть. Девушка с пышными формами сразила множество поклонников, а ее контент в микроблоге изобилует роскошными снимками в откровенных нарядах. Вот и на съемке нового проекта, которая проходила в зале суда, звезда предъявила свои главные достоинства во всей красе.

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Стоя у трибуны для дачи показаний, Яна Кошкина нагнулась к микрофону и едва не выронила из открытого декольте свои трепещущие полушария. Облегающее платье на тонюсеньких лямках красиво подчеркнуто хрупкую фигуру звезды, а сама она, позируя на камеру, приоткрыла рот, будто что-то убедительно доказывая.