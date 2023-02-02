Пухлые щеки, подводка на нижних веках и брови-ниточки: вы ахнете, когда увидите Ольгу Рапунцель до «Дома-2»

Многие участники «Дома-2» до и после проекта – как разные люди. Узнать по старым фото их бывает не под силу.

Вот и с Ольгой Григорьевской такая же история. Она приехала на проект в 2015 году с длинными волосами, за что сразу же получила прозвище Рапунцель. Но такой девушка была не всегда. В фан-аккаунте Ольги появилась фотография времен ее юности. И имела она совсем другую внешность.

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Блонд с отросшими корнями и редкими рваными кончиками, брови-ниточки и подводка на нижних веках – приметы ее тогдашнего стиля. А еще, судя по всему, она обожала носить мини. Ну и по-модному в те годы приспускала на бедра юбочку а-ля заниженная талия.