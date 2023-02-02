Недовольна фигурой: Самбурская назвала себя «глистой» после занятий спортом

Скандально известная артистка Настасья Самбурская в соцсетях любит показывать свое идеальное тело после усердных тренировок. Звезда не стесняется демонстрировать результаты своих стараний подписчикам в Сети.

Несколько лет назад актриса сделала короткую стрижку, «прокачала» свое тело, пока оно не обросло рельефными мышцами. Настасью очень долгое время хейтили за слишком брутальную внешность. Со временем она вернулась к более женственному образу.

В итоге, дива добилась того результата, о котором мечтала. И все благодаря усердным тренировкам. Сейчас Самбурская прикладывает все усилия, чтобы сохранить отличную форму. Подписчики ей только восхищаются. Однако актриса иногда вспоминает те времена, когда ее тело выглядело более рельефным и подтянутым.