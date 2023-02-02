Недовольна фигурой: Самбурская назвала себя «глистой» после занятий спортом

Скандально известная артистка Настасья Самбурская в соцсетях любит показывать свое идеальное тело после усердных тренировок. Звезда не стесняется демонстрировать результаты своих стараний подписчикам в Сети.
Несколько лет назад актриса сделала короткую стрижку, «прокачала» свое тело, пока оно не обросло рельефными мышцами. Настасью очень долгое время хейтили за слишком брутальную внешность. Со временем она вернулась к более женственному образу.
В итоге, дива добилась того результата, о котором мечтала. И все благодаря усердным тренировкам. Сейчас Самбурская прикладывает все усилия, чтобы сохранить отличную форму. Подписчики ей только восхищаются. Однако актриса иногда вспоминает те времена, когда ее тело выглядело более рельефным и подтянутым.
Самбурская показывает идеальную фигуру. Фото: соцсети
Сегодня Настасья показала несколько упражнений, которые можно выполнять дома, а не только в спортивном зале.
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После тренировки Самбурская захотела похвастаться перед поклонниками своим прессом, но, как бы она не старалась, он не был заметен настолько сильно, как раньше.
«Ну, где? Давай, показывай. Раньше, когда я была здоровая, я так делала, и это было прикольно. А сейчас я как глиста, которая стоит и напрягает там что-то у себя», — отшутилась красотка.
При этом поклонники отмечают, что сейчас Настасья находится в своей самой лучшей физической форме и постоянно интересуются, как можно добиться такого шикарного результата.