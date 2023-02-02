Безумное время: рэпер Vanilla Ice признался в странном романе с Мадонной в 1990-х

Рэпер Vanilla Ice раскрыл подробности странного романа с певицей Мадонной. Специфические отношения между звездами завязались в 1990-х.
По признанию певца, пара встречалась всего восемь месяцев, но за это время Мадонна успела сделать предложение своему возлюбленному.
«Все шло так безумно и быстро, чувак. Я подумал: «Что? Это же парень должен вставать на одно колено. Что ты имеешь в виду? Подожди минуту. Это слишком быстро, я слишком молод», — разоткровенничался Vanilla Ice во время подкаста Just Jenny With Jenny Hutt.
Его реакция была неоднозначной, потому что рэпер не воспринимал этот роман всерьез. По его словам, Мадонна была слишком взрослая для него.
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К расставанию подтолкнула книга певицы под названием «Секс». По мнению музыканта, Мадонна вела себя слишком распутно.
«Мне не хотелось быть частью этого. Я мог бы подать на нее в суд, но не хотел. Я сказал: «Иди своей дорогой, а я пойду своей», — заключил рэпер.
Vanilla Ice получил широкую известность в 1990-е благодаря хиту Ice Ice Baby, который стал первым рэп-синглом, возглавившим чарт Billboard. Дальнейшие его песни и альбомы не были настолько успешными.