«Пишет с разных номеров»: Наталья Фриске пожаловалась на неадекватного поклонника

Певица Наталья Фриске пожаловалась своим подписчикам в соцсетях, что регулярно получает сообщения от неадекватного мужчины. При том, что она постоянно блокирует его номера, но он покупает новые сим-карты.

Сестра Натальи, знаменитая певица Жанна Фриске, умерла в 2015 году. Родственники звезды до сих пор часто вспоминают о ней, а армия поклонников дивы только растет. Однако не обходится и без безумных фанатов артистки. Сегодня Наталья рассказала об одном из них.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».