«Пишет с разных номеров»: Наталья Фриске пожаловалась на неадекватного поклонника

Певица Наталья Фриске пожаловалась своим подписчикам в соцсетях, что регулярно получает сообщения от неадекватного мужчины. При том, что она постоянно блокирует его номера, но он покупает новые сим-карты.
Сестра Натальи, знаменитая певица Жанна Фриске, умерла в 2015 году. Родственники звезды до сих пор часто вспоминают о ней, а армия поклонников дивы только растет. Однако не обходится и без безумных фанатов артистки. Сегодня Наталья рассказала об одном из них.
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Наталья пожаловалась на неадекватного фаната Жанны. Фото: соцсети
По словам младшей сестры Жанны, она получает от мужчины письма уже в течение семи лет. Столько же с нами нет знаменитой певицы.
«Есть один душевнобольной, у меня уже больше 300 контактов заблокировано. И начинается писанина осенью или весной, когда у психов обострение. Такую ересь пишет, просто капец», — пожаловалась Наталья в своем блоге.
Ранее в своем микроблоге Наталья Фриске поделилась видео, которым запечатлела, как ее малышка-дочь Луна строит глазки, увидев, что мама включила камеру мобильного телефона. Девочка появилась на свет 8 апреля 2022 года. Через пару с небольшим месяцев ей исполнится годик.