Не просто красотка в купальнике: Памела Андерсон призналась, как относится к старению

Американская фотомодель Памела Андерсон призналась, что не гонится за молодости любой ценой и мечтает увидеть себя старой.

Дива рассказала, что никогда не считала себя секс-символом. Всю свою карьеру она страдала от гиперсексуализации собственного образа. Многие годы ей пришлось доказывать, что способна на большее, чем просто быть красоткой в купальнике. И естественное старение ее никогда не пугало, пишет The Wall Street Journal.

«Большая часть моей карьеры была основана на ношении купальника, беготне по пляжу, блеске для губ, подводке для глаз и пышных волосах, но я намного больше, чем все это», - призналась актриса.

Она убеждена, что люди намного красивее такими, какие есть, и возрастные изменения - это просто часть жизни.