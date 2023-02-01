Джинсы узкие, вот-вот треснут: Юлия Михалкова встала на четвереньки, бесстыдно задрав ягодицы, — глаза не сломайте

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова выбрала беспроигрышный способ, чтобы удерживать интерес аудитории к себе.

Микроблог Юлии Михалковой — это своеобразный фотоальбом, в котором актриса демонстрирует достоинства своей фигуры. Откровенные наряды и провокационные позы — вот и весь арсенал звезды для привлечения внимания к своей персоне.

На одном из снимков Юлия Михалкова позирует в узких джинсах, которые того и гляди треснут. Актриса встала на четвереньки и приподняла ягодицы, что делает ее вид весьма бесстыжим. Публика, а в особенности мужская ее часть, бьется в экстазе.

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