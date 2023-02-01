«Какой орех»: Клава Кока обнажила свой «спелый налив», прыгая на волнах в невидимых трусиках (видео)

Клава Кока уже длительное время выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных певиц в России. Блондинка зачастую выступает в смелых нарядах.

Она предпочитает подчеркивать достоинства фигуры. 2023 год артистка начала с путешествий. Она побывала в Мексике, Китае, а теперь снова прилетела в Дубай.