«Какой орех»: Клава Кока обнажила свой «спелый налив», прыгая на волнах в невидимых трусиках (видео)

Клава Кока уже длительное время выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных певиц в России. Блондинка зачастую выступает в смелых нарядах.
Она предпочитает подчеркивать достоинства фигуры. 2023 год артистка начала с путешествий. Она побывала в Мексике, Китае, а теперь снова прилетела в Дубай.
По словам Клавы, она не может перестать есть. Но после очередного вкусного обеда певица захотела прокатиться на серф-доске. Она облачилась в купальник и жилетку. Блондинка сначала уверенно рассекала волны. Она оттопырила свои бедра, сверкнув голой пятой точкой. Потом Кока закричала и медленно ушла под воду.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были удивлены. Многие не заметили на ней купальника. «Ой, а трусики где?», «Словно голая», «Какой орех», «В шикарной форме», «А как красиво прокатилась на доске», «Это бесподобно», «Смотрим все на этот округлый выступ», «Ну персик просто», «Спелый налив показала всем», — стали писать в Сети.