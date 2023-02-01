«Я Чулпан знаю очень давно. Жалко ее»: Дмитрий Певцов высказался о покаянии сбежавшей из России Хаматовой

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов высказался в адрес звезд, покинувших страну на фоне событий в мире.
В частности, он дал понять, что его волнует судьба актрисы Чулпан Хаматовой, с которой Певцов был знаком. Дмитрий Певцов признался, что ему жаль актрису.
«Я Чулпан знаю очень давно... Жалко ее. Она всегда в жизни и в профессии, я это наблюдал много раз, пробивалась не только талантом, но и локтями», — сказал Дмитрий Певцов во время программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».
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Дмитрий Певцов уверен, что рано или поздно, но Чулпан Хаматова вернется в Россию, поскольку за границей не будет востребована так, как у себя на родине. Актер озвучил условие возвращения Хаматовой и ей подобных знаменитостей.
«Есть вещи, которые выходят за пределы нашего милосердия. Без покаяния возвращение невозможно. Это важная вещь. Не тихонько вернуться, и все забыли, а именно через покаяние», — отметил Дмитрий Певцов.
По материалам kp.ru