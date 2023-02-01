«Я Чулпан знаю очень давно. Жалко ее»: Дмитрий Певцов высказался о покаянии сбежавшей из России Хаматовой

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Дмитрий Певцов уверен, что рано или поздно, но Чулпан Хаматова вернется в Россию, поскольку за границей не будет востребована так, как у себя на родине. Актер озвучил условие возвращения Хаматовой и ей подобных знаменитостей.

«Есть вещи, которые выходят за пределы нашего милосердия. Без покаяния возвращение невозможно. Это важная вещь. Не тихонько вернуться, и все забыли, а именно через покаяние», — отметил Дмитрий Певцов.

По материалам kp.ru