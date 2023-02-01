«Скоро. Перемены»: Лера Кудрявцева сделала неожиданное заявление

Лера Кудрявцева продолжает вести телепередачи. В 51 год она следит за внешностью и может похвастаться стройной фигурой. Блондинка состоит в браке с Игорем Макаровым и растит дочку Марию. Однако недавно она призналась, что испытывает сильный стресс. Звезда даже стала членом стрелкового клуба.
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«Я не могу многое рассказывать даже близким, это такая защита выработанная годами, потому как когда-нибудь, где-нибудь кто-то все равно ***.
Говорят, наш характер — наша судьба. При всей видимости гламурной бабы я всю жизнь в душе пацанка. Не знаю, хорошо это или плохо, но факт. Дружба. Друзей много не бывает. Остальные или хотят что-то поиметь, какую-то выгоду от общения, или просто «ну типа прикольно».
Я перевариваю свои эмоции внутри себя», — поделилась Лера.
Однако потом она сделала заявление, которое поразило поклонников. Телеведущая их встревожила.
«Скоро. Перемены. Я созрела», — написала Кудрявцева.
Теперь ее фанаты в раздумьях. Многие решили, что телеведущая имела в виду личную жизнь. В прошлом году ходили слухи, что у нее разлад с Макаровым. А недавно она снова ездила в отпуск без мужа. Но сама Лера заверила, что если решится на развод, то сама об этом расскажет. Другие поклонники считают, что она решила принять участие в каком-то новом проекте.