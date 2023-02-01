«Скоро. Перемены»: Лера Кудрявцева сделала неожиданное заявление

Лера Кудрявцева продолжает вести телепередачи. В 51 год она следит за внешностью и может похвастаться стройной фигурой. Блондинка состоит в браке с Игорем Макаровым и растит дочку Марию. Однако недавно она призналась, что испытывает сильный стресс. Звезда даже стала членом стрелкового клуба.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».