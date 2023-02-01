Обнаженная Рудова прикрыла прелести полотенцем: позволила прикоснуться к сокровенному

Наталья Рудова является известной актрисой. В ее копилке десятки работ. Она снималась с Павлом Прилучным, а также с Дмитрием Нагиевым. Однако свою личную жизнь она держит за семью замками. При этом в свои 39 лет она не перестает демонстрировать идеальную фигуру. Блондинка предпочитает выглядеть максимально привлекательно.
1 февраля Рудова решила привести себя в порядок. Она поделилась кадрами, на которых предстала обнаженной. Актриса прикрыла свои прелести одним полотенцем. Блондинка позволила массажисту прикоснуться к сокровенному — своему лицу. От блаженства Наталья даже постанывала. Она призналась, что техника массажа привела ее в восторг.
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Поклонники были взбудоражены. Многие ее осыпали комплиментами. «Какая вы милая без косметики», «Ой, а зачем раздеваться, если массаж лица?», «Кажется, что вы нам показали не все», «Ой, грудь пробивается», «Вот это бугры», «Просто заинтриговала, сняв лифчик», — стали писать подписчики.