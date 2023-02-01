Обнаженная Рудова прикрыла прелести полотенцем: позволила прикоснуться к сокровенному

1 февраля Рудова решила привести себя в порядок. Она поделилась кадрами, на которых предстала обнаженной. Актриса прикрыла свои прелести одним полотенцем. Блондинка позволила массажисту прикоснуться к сокровенному — своему лицу. От блаженства Наталья даже постанывала. Она призналась, что техника массажа привела ее в восторг.

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