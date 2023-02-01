Молитвы не помогли: умерла мама экс-участницы «Дома-2» Юлии Ефременковой

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова поделилась горем с подписчиками микроблога. В среду, первого февраля, не стало ее мамы Алевтины.
«Сегодня в 18.05 моей мамочки не стало. Она решила уйти. Я пока просто ничего не понимаю. Спи спокойно, моя девочка. Пусть земля тебе будет пухом», — написала Юлия Ефременкова.
На самом деле мамой Юлия Ефременкова называет свою бабушку. Женщина растила ее с самого раннего возраста, поскольку родная мама Ефременковой работала на Крайнем Севере, а дочь оставила у своей родительницы.
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Напомним, мама Юлии Ефременковой несколько дней назад попала в больницу. Сначала врачам удалось добиться улучшения состояния пожилой женщины, ее даже перевели из реанимации в обычную палату.
Но позже маме Ефременковой резко стало плохо, она потеряла речь, перестала самостоятельно есть. Юлия Ефременкова накануне попросила поклонников молиться за выздоровление мамы, первого февраля утром сама отстояла службу в храме. Но это не помогла спасти ей маму.