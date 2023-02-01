Молитвы не помогли: умерла мама экс-участницы «Дома-2» Юлии Ефременковой

Напомним, мама Юлии Ефременковой несколько дней назад попала в больницу. Сначала врачам удалось добиться улучшения состояния пожилой женщины, ее даже перевели из реанимации в обычную палату.

Но позже маме Ефременковой резко стало плохо, она потеряла речь, перестала самостоятельно есть. Юлия Ефременкова накануне попросила поклонников молиться за выздоровление мамы, первого февраля утром сама отстояла службу в храме. Но это не помогла спасти ей маму.