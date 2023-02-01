«В деревнях девчонки и то выглядят более стильно и модно»: стилист Аллы Пугачевой разнес Полину Гагарину в пух и прах

Звездный стилист, услугами которого в свое время пользовалась сама Алла Пугачева, Джордж Ровалс высказался о манере одеваться и прическе певицы Полины Гагариной.
Эксперт заявил, что вокалистка выглядит не как звезда.
«Полина Гагарина. Вроде — красивая, но у нее красота — стандартная. Если артистка выступает по ТВ, она должно быть законодательницей моды. Девчонки, наблюдая за ней, должны хотеть так же одеваться, краситься, причесываться. А Гагарина что? Плойкой накрутила волосы и на сцену вышла. В деревнях девчонки и то выглядят более стильно и модно!» — разнес Полину Гагарину Джордж Ровалс.
Джордж Ровалс отметил, что Полине Гагариной абсолютно все равно, как она выглядит. Певица, по его мнению, абсолютно не хочет вкладываться в свой образ, впрочем, как и многие российские знаменитости.
«Посмотрите на ее перегидрольные волосы. А ведь у нас с такими половина эстрады ходит. Волосы сожжены напрочь! Пусть Гагарина на Аллегрову посмотрит: она всю жизнь в париках ходит. И хорошо выглядит! Тем более что сейчас парики в моде», — добавил Джордж Ровалс.
По материалам prozvezd.info