Заговорила об интимном: связанная Кристина Асмус без юбки шокировала Сеть (фото)

На этот раз Асмус выложила кадры, на которых предстала связанной. Ее волосы были растрепанны, а макияж размазан. Актриса вышла из кабриолета без юбки. Она едва прикрыла свои прелести. Вид экс-жены Харламова многих поразил. Но оказалось, что Кристина показала кадры со съемок сериала «Люся». Однако она решила раззадорить подписчиков, раскрыв подробности интимной жизни.

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