Заговорила об интимном: связанная Кристина Асмус без юбки шокировала Сеть (фото)

Кристина Асмус уже давно снимается в кино. Многие ее помнят по сериалу «Интерны». Однако она потом стала сниматься в более смелом кино и не раз отметилась в постельных сценах. А после развода с Гариком Харламовым артистка стала чаще публиковать откровенные кадры в Сети. На этот раз ей удалось шокировать Сеть.
На этот раз Асмус выложила кадры, на которых предстала связанной. Ее волосы были растрепанны, а макияж размазан. Актриса вышла из кабриолета без юбки. Она едва прикрыла свои прелести. Вид экс-жены Харламова многих поразил. Но оказалось, что Кристина показала кадры со съемок сериала «Люся». Однако она решила раззадорить подписчиков, раскрыв подробности интимной жизни.
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«Это не из домашнего архива. Хотяяяяяя… Это со съемок любимого проекта «Люся». Где у меня просто разрывная роль. Рейв, *********, большие деньги, секс сразу после похорон мужа, жизнь в замке, ми*** в машине. Все то, чего нет в моей жизни.
Но любимая не поэтому. А потому что команда мечты! Команда, с которыми хочется делать все проекты в жизни. И атмосфера на съемках была такая, что кажется это и не работа вовсе, а медитация», – написала Асмус.
Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды