Использует силиконовые накладки: эксперт раскрыл секрет роскошного внешнего вида 73-летней Аллы Пугачевой

Стилист Джордж Ровалс, услугами которого пользовались мировые и отечественные знаменитости, в том числе и Алла Пугачева, раскрыл секрет шикарной прически Примадонны.

Алла Пугачева любит, появляясь на публике, удивлять всех состоянием своих волос. Она меняет одну роскошную прическу на другую. Как оказалось, у Аллы Борисовны не парик и не шиньоны. Примадонна использует силиконовые накладки из натуральных волос. Очень дорогие.

По словам Джорджа Ровалса, они по карману не каждой звезде. Многие экономят, поэтому их локоны часто выглядят ненатурально. К Алле Пугачевой это не имеет ровно никакого отношения.

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