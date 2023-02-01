Использует силиконовые накладки: эксперт раскрыл секрет роскошного внешнего вида 73-летней Аллы Пугачевой

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Стилист Джордж Ровалс рассказал, откуда у Аллы Пугачевой шикарные локоны.

Стилист Джордж Ровалс, услугами которого пользовались мировые и отечественные знаменитости, в том числе и Алла Пугачева, раскрыл секрет шикарной прически Примадонны. 

Алла Пугачева любит, появляясь на публике, удивлять всех состоянием своих волос. Она меняет одну роскошную прическу на другую. Как оказалось, у Аллы Борисовны не парик и не шиньоны. Примадонна использует силиконовые накладки из натуральных волос. Очень дорогие.

По словам Джорджа Ровалса, они по карману не каждой звезде. Многие экономят, поэтому их локоны часто выглядят ненатурально. К Алле Пугачевой это не имеет ровно никакого отношения.

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«Только Алла Пугачева денег не жалеет. Она уже давно использует «китайские мочалки». Но более высокого качества. У нее все накладки сделаны из натуральных волос. И посмотрите, как Алла выглядит! Любо-дорого смотреть! В свои 70 с лишним она смотрится на двадцать лет моложе», — поделился Джордж Ровалс.

По материалам prozvezd.info

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