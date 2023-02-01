Валя Карнавал задрала ножку в короткой юбке, засветив свою «сдобу»: все парни пустили слюнки (фото)

На этот раз Валя решила поделиться новым фото. Она готовится к торжеству, поэтому стала реже выходить на связь. Но в кадре блогерша предстала в блузке с откровенным декольте и юбкой-тюльпаном. Она задрала ножку, блеснув своими бедрами. Карнавал решила оголить все свои соблазнительные округлости.

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