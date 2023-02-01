Валя Карнавал задрала ножку в короткой юбке, засветив свою «сдобу»: все парни пустили слюнки (фото)

Валя Карнавал уже много лет занимается развитием своего блога, а также строит карьеру певицы. Она даже участвовала в шоу «Звезды в Африке». В 21 год юная звезда уже катается на дорогой машине и носит люксовые наряды. Валя зачастую носит смелые наряды. Даже объявив о свадьбе с Сашей Стоуном, она не перестала оголять свои прелести.
На этот раз Валя решила поделиться новым фото. Она готовится к торжеству, поэтому стала реже выходить на связь. Но в кадре блогерша предстала в блузке с откровенным декольте и юбкой-тюльпаном. Она задрала ножку, блеснув своими бедрами. Карнавал решила оголить все свои соблазнительные округлости.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие были сражены ее фигурой. «Какая цыпочка», «Просто кокетка», «Ну какие сладкие формы», «Тут хочется смотреть на каждый сантиметр тела», «Ой, грудь так сдавило», «Ножки хочется слопать», «Прям фигура песочные часы», «Тут все идеально», — стали писать подписчики.