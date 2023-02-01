Актер Юрий Батурин: «Если бы Чулпан Хаматова приехала и отправилась бы в госпиталь медсестрой, я бы простил»

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Напомним, Чулпан Хаматова покинула Россию почти год назад на фоне событий в мире. Сначала звезда обосновалась в Латвии, но позже появилась информация о ее переезде в США.

По материалам kp.ru