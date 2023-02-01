Актер Юрий Батурин: «Если бы Чулпан Хаматова приехала и отправилась бы в госпиталь медсестрой, я бы простил»

Актер Юрий Батурин, известный своими ролями в сериалах «Беспринципные», «Березовая роща», «Морские дьяволы», «Метод Лавровой», «Вербное воскресенье», «Знахарь», высказал свое отношение к звездам, покинувшим Россию.
В соцсетях артист разместил видео, в котором сформулировал свою точку зрения на происходящее. В частности, Юрий Батурин считает, что уехавших знаменитостей можно простить, если те захотят вернуться домой и попросят прощения. По словам Юрия Батурина, он готов принять извинения от Чулпан Хаматовой.
«Вот если бы сейчас Чулпан Хаматова приехала, сказала бы, мол, я глубоко ошибалась, поняла весь ужас того, что совершила, готова идти медсестрой в госпиталь, помогать с перевязками раненым солдатам… Не простили бы? Я бы простил», — высказался Юрий Батурин в соцсети.
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Напомним, Чулпан Хаматова покинула Россию почти год назад на фоне событий в мире. Сначала звезда обосновалась в Латвии, но позже появилась информация о ее переезде в США.
По материалам kp.ru
Юрий Батурин. Фото: кадр из сериала «Место силы», 2022 год