Муцениеце в мини-бикини обнажила свои аппетитные формы у бассейна: солнце ласкает животик и «бугры страсти»

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже давно снимается в кино и успела завоевать любовь поклонников. Многие переживали, когда Агата развелась с Павлом Прилучным. Однако она после этого стала больше заниматься спортом, купила свой дом и теперь чаще выходит в свет. А недавно звезда отдохнула в Дубае.
На спорт Агата выделяет много времени, но во время отпуска она признавалась, что ей нужно согнать три килограмма ради роли. Актриса хвасталась стройной фигурой в купальнике. Она красовалась на солнце, не пряча прелестей.
Но на этот раз Муцениеце выложила честный кадр. Она позировала в бассейне в черном мини-бикини. Экс-жена Прилучного блеснула налившимся декольте и не стала прятать складки на животе.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Агата сразила поклонников. Многие отметили, что даже несколько лишних килограммов ее не портят. «Ой, какая сочная», «Шикарная», «Это же прекрасно», «Такие манкие формы», «Грудь как два сладких бугра», «Хорошенькая», «Люблю вас за такие снимки», «И сразу пропали все комплексы», — стали писать в Сети.