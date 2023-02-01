Муцениеце в мини-бикини обнажила свои аппетитные формы у бассейна: солнце ласкает животик и «бугры страсти»

На спорт Агата выделяет много времени, но во время отпуска она признавалась, что ей нужно согнать три килограмма ради роли. Актриса хвасталась стройной фигурой в купальнике. Она красовалась на солнце, не пряча прелестей.

Но на этот раз Муцениеце выложила честный кадр. Она позировала в бассейне в черном мини-бикини. Экс-жена Прилучного блеснула налившимся декольте и не стала прятать складки на животе.

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