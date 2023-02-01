С блаженным видом: Бузова в тугом топе без белья позволила себе получить удовольствие — насладилась моментом

Поющая ведущая Ольга Бузова в эти дни находится в Африке, где намерена провести довольно продолжительное время.
Судя по всему, совсем скоро стартуют съемки нового сезона шоу телеканала ТНТ «Звезды в Африке», ведущей которого является Ольга Бузова.
В микроблоге теледива делится кадрами шикарных видов Кейптауна. Ольга Бузова наслаждается местными красотами и демонстрирует свои.
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Ольга Бузова поделилась видео, на котором запечатлено, как она наслаждается звуками природы. У звезды при этом блаженный вид. Она явно получает удовольствие от процесса.
Облачена Ольга Бузова в черный тугой кроп-топ, который, очевидно, надела на обнаженное тело без нижнего белья.