С блаженным видом: Бузова в тугом топе без белья позволила себе получить удовольствие — насладилась моментом

Поющая ведущая Ольга Бузова в эти дни находится в Африке, где намерена провести довольно продолжительное время.

Судя по всему, совсем скоро стартуют съемки нового сезона шоу телеканала ТНТ «Звезды в Африке», ведущей которого является Ольга Бузова.

В микроблоге теледива делится кадрами шикарных видов Кейптауна. Ольга Бузова наслаждается местными красотами и демонстрирует свои.

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