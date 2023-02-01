Лопырева запечатлелась с Нюшей на Мальдивских островах: показала подругу без макияжа, затмив красотой

На этот раз Нюша отправилась отдыхать на Мальдивы с возлюбленным, а вот дети остались в Дубае. Примечательно, что им составила компанию Виктория Лопырева. Ранее именно ее поклонники певицы стали обвинять в плохих вещах называть любовницей Сивова. Но этому нет никаких подтверждений.

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А на отдыхе обладательница титула «Мисс Россия» запечатлелась с Нюшей. Они вместе завтракали на побережье. Лопырева была в розовом костюме и с укладкой. А вот певица предстала без макияжа с порозовевшими от солнца щеками. На Викторию снова обрушилась критика, что она подставила подругу, показав ее не в лучшем виде.