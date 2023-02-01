Прошлась с тележкой: Миддлтон в пальто цвета фуксии и брюках клеш приехала с мужем на продовольственный склад

Обычно Миддлтон выбирает наряды, которые стоят больших денег. Порой ее критикуют за дорогие луки. Но на днях она отправилась на продовольственный склад в Виндзоре. Супруги пообщались с сотрудниками организации Windsor Foodshare, которые собирают пожертвования и помогают семьям, у которых финансовые проблемы.

На публике Кэтрин щегольнула в пальто Hobbs цвета фуксии, которое стоило 25 тысяч рублей. Примечательно, что черные брюки клеш дополнили лук, как и водолазка в тон.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».