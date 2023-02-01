Прошлась с тележкой: Миддлтон в пальто цвета фуксии и брюках клеш приехала с мужем на продовольственный склад

Кейт Миддлтон уже привыкла к тому, что на нее обращено все внимание поклонников британской королевской семьи. На днях Миддлтон вышла в свет вместе со своим мужем, принцем Уильямом. Принцесса Уэльская в алом стильном костюме люксового бренда затмила даже мужа.
Обычно Миддлтон выбирает наряды, которые стоят больших денег. Порой ее критикуют за дорогие луки. Но на днях она отправилась на продовольственный склад в Виндзоре. Супруги пообщались с сотрудниками организации Windsor Foodshare, которые собирают пожертвования и помогают семьям, у которых финансовые проблемы.
На публике Кэтрин щегольнула в пальто Hobbs цвета фуксии, которое стоило 25 тысяч рублей. Примечательно, что черные брюки клеш дополнили лук, как и водолазка в тон.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Примечательно, что Миддлтон также выбрала серьги-кольца и лодочки на каблуке. Она с интересом обсуждала продукты, которые были на складе и помогла собрать корзинку для одной из нуждающихся семей.
Принц Уильям выбрал повседневный образ — голубую рубашку, темно-зеленый джемпер, пиджак, джинсы и любимые туфли из коричневой замши. Супруги были в хорошем настроении, общаясь с волонтерами.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press