«Серьезный, как папа»: мама Влада Кадони Елена Голунова показала подросшего сына — сладкий пухляш с щечками

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» и мама телеведущего Влада Кадони, Елена Голунова периодически делится в соцсети снимками своих маленьких наследников.
Двое детей Елены Голуновой — дочка Милана и сын Андрей — появились на свет в ее новом браке, когда ясновидящей было уже за пятьдесят лет. Елена Голунова дает понять, что радость материнства — ни с чем несравнимое счастье для нее.
На этот раз Елена Голунова показала, каким очаровательным и щекастым пухляшом растет ее сын Андрей.
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Сын Елены Голуновой Андрей. Фото: соцсети
«Растет Андрюша, уже год и три! Серьезный, как папа! Работа, дети, постоянное движение! Жизнь прекрасна, если она не замирает! Счастья всем, здоровья и благополучия», — написала под фото малыша Елена Голунова.
Напомним, всего у ясновидящей Елены Голуновой пятеро детей — четыре сына и дочка.