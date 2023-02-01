«Серьезный, как папа»: мама Влада Кадони Елена Голунова показала подросшего сына — сладкий пухляш с щечками

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» и мама телеведущего Влада Кадони, Елена Голунова периодически делится в соцсети снимками своих маленьких наследников.

Двое детей Елены Голуновой — дочка Милана и сын Андрей — появились на свет в ее новом браке, когда ясновидящей было уже за пятьдесят лет. Елена Голунова дает понять, что радость материнства — ни с чем несравнимое счастье для нее.

На этот раз Елена Голунова показала, каким очаровательным и щекастым пухляшом растет ее сын Андрей.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».