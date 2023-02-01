Бородина не успела прикрыть халатик, засветив пышные полушария груди: кокетливо залезла рукой в разрез

На этот раз Бородина решила поделился кадрами из гардеробной. Она сделала себе укладку и решила устроить танцы в халате. Однако телеведущая случайно оголила пышные полушария груди в розовом лифчике. Ксения запустила руку в разрез, чтобы поправить халат. При этом звезда кокетливо улыбнулась и продолжила танцевать.

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