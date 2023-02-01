Бородина не успела прикрыть халатик, засветив пышные полушария груди: кокетливо залезла рукой в разрез

Ксения Бородина уже давно строит карьеру на телевидении. Она продолжает быть ведущей шоу «Дом-2». Ксения сама содержит семью. После развода с Курбаном Омаровым она не рассказывает о личной жизни. Звезда в свои 39 лет старается держать себя в форме. Она редко делится откровенными кадрами.
На этот раз Бородина решила поделился кадрами из гардеробной. Она сделала себе укладку и решила устроить танцы в халате. Однако телеведущая случайно оголила пышные полушария груди в розовом лифчике. Ксения запустила руку в разрез, чтобы поправить халат. При этом звезда кокетливо улыбнулась и продолжила танцевать.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие осыпали ее комплиментами. Многие считают, что после развода она похорошела. А некоторые решили, что телеведущая привлекает к себе внимание мужчин. «Ох, какая», «Грудь можно и не прятать», «Хорошее настроение украшает женщину», «Как искать парня — наглядно», — стали писать подписчики.