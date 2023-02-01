Осветлил даже усы и бородку: муж Саши Черно Иосиф Оганесян превратился в пепельного блондина – улетный имидж

Муж Саши Черно Иосиф Оганесян от природы жгучий брюнет. Но судя по всему, молодому человеку приелся его темный цвет волос. Иосиф Оганесян решился на смелое преображение, он обесцветил локоны, став пепельным блондином.

Причем, вместе с волосами на голове, Иосиф Оганесян осветлил усы и бороду. В новом имидже его стало просто не узнать.

Коллеги по проекту пришли в восторг, увидев нового Иосифа Оганесяна. А вот пользователи Сети разнесли участника реалити-шоу в пух и прах.

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