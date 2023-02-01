«Призналась, что ждет ребенка»: кастинг-директор сериала «Склифосовский» выдала старый секрет Марии Куликовой

На днях на телеканале «Россия 1» стартовал новый сезон полюбившегося зрителям сериала «Склифосовский», в котором Мария Куликова играет роль Марины Нарочинской — нейрохирурга и завотделением.

Но как выяснилось, изначально Мария Куликова должна была играть в сериале другую роль. Ее приглашали сыграть жену героя Константина Юшкевича Ларису. Но вмешалось прекрасное обстоятельство, о котором рассказала кастинг-директор Наталья Третьякова. Мария Куликова в тот момент была беременна.