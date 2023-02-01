«Призналась, что ждет ребенка»: кастинг-директор сериала «Склифосовский» выдала старый секрет Марии Куликовой

На днях на телеканале «Россия 1» стартовал новый сезон полюбившегося зрителям сериала «Склифосовский», в котором Мария Куликова играет роль Марины Нарочинской — нейрохирурга и завотделением.
Но как выяснилось, изначально Мария Куликова должна была играть в сериале другую роль. Ее приглашали сыграть жену героя Константина Юшкевича Ларису. Но вмешалось прекрасное обстоятельство, о котором рассказала кастинг-директор Наталья Третьякова. Мария Куликова в тот момент была беременна.
«Я обратилась к Маше, и она осторожно призналась, что ждет ребенка. Я, конечно, пожелала ей удачи, и мы стали экстренно проводить пробы», — поделилась Наталья Третьякова.
Мария Куликова вернулась к съемкам «Склифосовского» после того, как родила сына Ивана. Напомним, произошло это прекрасное событие в 2011 году. В 2015 году Мария Куликова развелась с отцом Ивана, актером Денисом Матросовым.
По материалам vokrug.tv