«Призналась, что ждет ребенка»: кастинг-директор сериала «Склифосовский» выдала старый секрет Марии Куликовой

Мария Куликова

Мария Куликова. Фото: Global Look Press

Мария Куликова должна была сыграть в фильме другую роль, но помешала беременность.

На днях на телеканале «Россия 1» стартовал новый сезон полюбившегося зрителям сериала «Склифосовский», в котором Мария Куликова играет роль Марины Нарочинской — нейрохирурга и завотделением.

Но как выяснилось, изначально Мария Куликова должна была играть в сериале другую роль. Ее приглашали сыграть жену героя Константина Юшкевича Ларису. Но вмешалось прекрасное обстоятельство, о котором рассказала кастинг-директор Наталья Третьякова. Мария Куликова в тот момент была беременна.

«Я обратилась к Маше, и она осторожно призналась, что ждет ребенка. Я, конечно, пожелала ей удачи, и мы стали экстренно проводить пробы», — поделилась Наталья Третьякова.

Мария Куликова вернулась к съемкам «Склифосовского» после того, как родила сына Ивана. Напомним, произошло это прекрасное событие в 2011 году. В 2015 году Мария Куликова развелась с отцом Ивана, актером Денисом Матросовым.

По материалам vokrug.tv

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