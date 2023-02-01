Похудевшая Самбурская оголила свои рельефные формы, впечатлив «стальным» прессом и плечами «пловчихи»

Примечательно, что Самбурская на этот раз решила начать утро с тренировки. Она покрасовалась в мини-шортах и лифчике. Актриса засняла себя, показав рельефный пресс и стройные ноги. Она не стала прикрывать пышное декольте. Настасья прошлась по комнате. Однако собой она осталась недовольна, пытаясь напрягать мышцы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».