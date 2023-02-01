Похудевшая Самбурская оголила свои рельефные формы, впечатлив «стальным» прессом и плечами «пловчихи»

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Она также строит карьеру певицы. В свои 35 лет актриса следит за внешностью. Она посвящает спорту львиную долю времени. Многие завидуют упругим формам знаменитости. При этом в платьях она смотрится как точеная статуэтка. Недавно она в ярком образе вышла в свет.
Примечательно, что Самбурская на этот раз решила начать утро с тренировки. Она покрасовалась в мини-шортах и лифчике. Актриса засняла себя, показав рельефный пресс и стройные ноги. Она не стала прикрывать пышное декольте. Настасья прошлась по комнате. Однако собой она осталась недовольна, пытаясь напрягать мышцы.
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«Ну где? Давай, показывай! Я просто раньше так делала, но я была здоровой, и это было прикольно. А сейчас я глиста, которая стоит и напрягает там что-то», — заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. Однако некоторые решили, что у нее фигура как у пловчихи. «Такие широкие плечи. Много плаваете?», «Ой, шикарный рельеф», «Все видно!», «Не надо нас дразнить! Хороша же», «Вау, вот это фитоняшка», — стали писать подписчики.