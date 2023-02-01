«Маленькими шажочками»: Татьяна Тарасова — о состоянии Романа Костомарова на фоне слухов о грозящей ему ампутации конечностей

Прославленный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на появившиеся в СМИ слухи о якобы грозящей фигуристу Роману Костомарову ампутации пальцев.
Татьяна Тарасова дала понять, что ей ничего об этом неизвестно, а вот о позитивной динамике в состоянии находящегося в реанимации Романа Костомарова сведения есть. Правда, процесс это небыстрый.
«Маленькими шажочками [улучшается его состояние]», — сказала Татьяна Тарасова.
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Напомним, известный спортсмен, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров больше трех недель находится в реанимации Коммунарки. Фигурист был госпитализирован 10 января с двусторонним воспалением легких. Только недавно врачам удалось стабилизировать его состояние.
По материалам 360tv.ru.