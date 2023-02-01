«Маленькими шажочками»: Татьяна Тарасова — о состоянии Романа Костомарова на фоне слухов о грозящей ему ампутации конечностей

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Напомним, известный спортсмен, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров больше трех недель находится в реанимации Коммунарки. Фигурист был госпитализирован 10 января с двусторонним воспалением легких. Только недавно врачам удалось стабилизировать его состояние.

По материалам 360tv.ru.