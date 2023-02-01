Anna Asti выступит в эфире RU.TV на шоу «Золотой Микрофон»

Начиная с февраля, зрители музыкального телеканала RU.TV снова смогут смотреть «Золотой Микрофон» - выступления знаменитых артистов из большой мультимедийной студии «Русского Радио». Каждый четверг телеканал RU.TV будет представлять премьерное шоу одного из артистов, а для тех, кто не сможет увидеть концерт в четверг, будет повторный эфир – по воскресеньям.

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И первой звездой станет Anna Asti: ее выступление на канале RU.TV состоится 2 февраля в 20.00 и 5 февраля в 17.00. Затем будут показаны шоу Сосо Павлиашвили, Ирины Дубцовой, Сергея Лазарева и других певцов, сообщает «Русское Радио».