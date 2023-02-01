«Свадьба в 15 миллионов! За эти деньги квартиру можно купить»: Васильев — о баснословных тратах Прилучного

Александр Васильев оценил звездный гардероб Павла Прилучного в своей модной колонке, подметив, что «мажор» не экономит на молодой жене Зепюр Брутян. Историк моды дал понять, он не сомневается в том, что свадьба этой пары была роскошной. Ведь, как выразился искусствовед, возлюбленная Павла армянка, и этим все сказано.
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«Армянская свадьба — это обязательно 300 человек гостей, не меньше. Танцы, бесконечные смены блюд, дорогие платья, море цветов. Это дань традиции. А я за сохранение традиций. Прекрасно, что в XXI веке кто-то позволяет себе потратить такую колоссальную сумму — в прессе писали, что свадьба Прилучного обошлась в 15 миллионов рублей. За эти деньги можно купить приличную квартиру. Значит, он неплохо зарабатывает. Молодец! Я рад за него. Женщины вообще любят щедрых мужчин, способных за широкие жесты», — отметил Васильев.
Также историк моды дал понять, что Павел Прилучный выглядит как настоящий мачо. Красивый и видный, притягивающий представительниц противоположного пола. Но, как выразился искусствовед, не абы каких. А самых женственных, которые хотят видеть рядом с собой исключительно такого спутника.
По материалам 7days