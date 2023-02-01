«Свадьба в 15 миллионов! За эти деньги квартиру можно купить»: Васильев — о баснословных тратах Прилучного

Александр Васильев оценил звездный гардероб Павла Прилучного в своей модной колонке, подметив, что «мажор» не экономит на молодой жене Зепюр Брутян. Историк моды дал понять, он не сомневается в том, что свадьба этой пары была роскошной. Ведь, как выразился искусствовед, возлюбленная Павла армянка, и этим все сказано.

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