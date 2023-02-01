«Иванушки International» хотят выступить на свадьбе первого победителя шоу «Конфетка»

28 января на канале ТНТ состоялась премьера нового музыкального шоу «Конфетка», в котором звезды российского шоу-бизнеса перепевают песни неизвестных авторов из Интернета. Победителем первого выпуска стал молодой человек Кирилл Мел, чью песню «Будь со мной» на сцене исполнили «Иванушки International».

Группа буквально взорвала зрительский зал и собрала восторженные отзывы в Сети. «Иванушкам» удалось превратить песню молодого автора в настоящий хит. Но это не конец истории.

Во время съемок шоу Кирилл Мел рассказал, что летом планирует свадьбу со своей возлюбленной. Ведущий «Конфетки» Гарик Мартиросян предложил «Иванушкам International» выступить с хитом, написанным Кириллом, на его свадьбе. И, несмотря на то, что предложение в эфире прозвучало в шуточной форме, позднее музыканты признались, что хотели бы сделать такой подарок автору песни.

«Я бы с удовольствием это сделал, и как в клипе Maroon 5 выступил бы на свадьбе, сделав такой подарок молодоженам. Надеюсь, меня поддержат коллеги и продюсерский центр в этой идее», - говорит певец Кирилл Туриченко.

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