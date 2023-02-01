«Иванушки International» хотят выступить на свадьбе первого победителя шоу «Конфетка»

«Иванушки International»

«Иванушки International» зажгли на шоу «Конфетка».

Группа сумела сделать «конфетку» из песни неизвестного молодого автор, который собирается жениться.

28 января на канале ТНТ состоялась премьера нового музыкального шоу «Конфетка», в котором звезды российского шоу-бизнеса перепевают песни неизвестных авторов из Интернета. Победителем первого выпуска стал молодой человек Кирилл Мел, чью песню «Будь со мной» на сцене исполнили «Иванушки International».

Группа буквально взорвала зрительский зал и собрала восторженные отзывы в Сети. «Иванушкам» удалось превратить песню молодого автора в настоящий хит. Но это не конец истории.

Во время съемок шоу Кирилл Мел рассказал, что летом планирует свадьбу со своей возлюбленной. Ведущий «Конфетки» Гарик Мартиросян предложил «Иванушкам International» выступить с хитом, написанным Кириллом, на его свадьбе. И, несмотря на то, что предложение в эфире прозвучало в шуточной форме, позднее музыканты признались, что хотели бы сделать такой подарок автору песни.

«Я бы с удовольствием это сделал, и как в клипе Maroon 5 выступил бы на свадьбе, сделав такой подарок молодоженам. Надеюсь, меня поддержат коллеги и продюсерский центр в этой идее», - говорит певец Кирилл Туриченко.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Кроме того, «Иванушки» признались, что песня «Будь со мной» идеально вписывается в репертуар их группы, и они с удовольствием исполняли бы ее на своих концертах.

Кто еще из российских звезд найдет себе новый хит на шоу «Конфетка»? Смотрите новую передачу на канале ТНТ по субботам в 21:00.

Читайте также