«Утром была на службе»: впавшая в отчаяние Юлия Ефременкова из «Дома-2» начала посещать храм

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова сейчас переживает сложные для себя времена. Ее мама попала в больницу и уже две недели находится в тяжелом состоянии. В микроблоге Юлия Ефременкова призвала поклонников молиться за выздоровление мамы.

Сама же она начала посещать храм, считая, что это поможет родительнице подняться на ноги.