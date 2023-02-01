«Утром была на службе»: впавшая в отчаяние Юлия Ефременкова из «Дома-2» начала посещать храм

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова сейчас переживает сложные для себя времена. Ее мама попала в больницу и уже две недели находится в тяжелом состоянии. В микроблоге Юлия Ефременкова призвала поклонников молиться за выздоровление мамы.
Сама же она начала посещать храм, считая, что это поможет родительнице подняться на ноги.
«Утренние новости от врачей – состояние без ухудшений. Я утром была на службе. Мне остается только просить у Всевышнего, чтобы он дал моей маме сил окрепнуть. Моя мама – настоящий боец. Она справится, по-другому не может быть», - поделилась Юлия Ефременкова.
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Напомним, накануне Юлия Ефременкова дала понять, что близка к отчаянию. В микроблоге она поделилась видео со своим участием, которым запечатлела, как рыдает, узнав плохие новости о состоянии мамы. Женщина не разговаривает и не может самостоятельно есть.