Лопырева в бикини блеснула формами у бассейн: красиво уложила пышную грудь в лиф, сверкну «ложбинкой греха»

Виктория Лопырева в свои 39 лет следит за фигурой. Она носит вечерние платья и откровенные наряды. Недавно блондинка улетела на Мальдивы, где красуется в купальниках.
На отдыхе Виктория проводит время с певицей Нюшей. Она то и дело публикует кадры, на которых купается в океане. На этот раз утро блондинка начала с завтрака в бассейне. Она в бикини зеленого цвета села на бортик. Лопырева блеснула своим пышным декольте. Грудь крупным планом попала в кадр. Лопырева сверкнула «ложбинкой греха».
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Примечательно, что Лопырева восхитила поклонников своей красотой. Она показала свои формы без фотошопа.
«Ого, какая вы куколка», «Ноги длинные», «Шикарная грудь», «Блондинка на миллион», «Вот это формы», «Можете сразить своей красотой весь мир», «Тут есть, чем любоваться», «За завтраком в таком виде! Смело», — стали писать подписчики.