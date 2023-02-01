Лопырева в бикини блеснула формами у бассейн: красиво уложила пышную грудь в лиф, сверкну «ложбинкой греха»

На отдыхе Виктория проводит время с певицей Нюшей. Она то и дело публикует кадры, на которых купается в океане. На этот раз утро блондинка начала с завтрака в бассейне. Она в бикини зеленого цвета села на бортик. Лопырева блеснула своим пышным декольте. Грудь крупным планом попала в кадр. Лопырева сверкнула «ложбинкой греха».

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