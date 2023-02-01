«Сохранила в себе ребенка»: Дмитрий Певцов рассказал о главном таланте Инны Чуриковой

В январе Россия простилась с легендарной актрисой Инной Чуриковой. Она умерла в возрасте 79 лет от остановки сердца. Ее друзья и коллеги по цеху продолжают делиться теплыми воспоминаниями о звезде кино. Накануне актер Дмитрий Певцов рассказал, в чем заключался талант артистки.

Артист стал героем программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба». Во время эфира он поделился, какой была при жизни Инна Михайловна. По мнению Певцова, ее самый главный талант заключался в том, что она могла из любого посредственного артиста сделать гения. Звезда кино и сериалов также подчеркнул, что артистка до конца своих дней умудрялась сохранить в себе ребенка. По-хорошему наивного, доброго и интересующегося окружающим миром. По словам Певцова, Чуриковой было все любопытно.