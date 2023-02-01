«Сохранила в себе ребенка»: Дмитрий Певцов рассказал о главном таланте Инны Чуриковой

В январе Россия простилась с легендарной актрисой Инной Чуриковой. Она умерла в возрасте 79 лет от остановки сердца. Ее друзья и коллеги по цеху продолжают делиться теплыми воспоминаниями о звезде кино. Накануне актер Дмитрий Певцов рассказал, в чем заключался талант артистки.
Артист стал героем программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба». Во время эфира он поделился, какой была при жизни Инна Михайловна. По мнению Певцова, ее самый главный талант заключался в том, что она могла из любого посредственного артиста сделать гения. Звезда кино и сериалов также подчеркнул, что артистка до конца своих дней умудрялась сохранить в себе ребенка. По-хорошему наивного, доброго и интересующегося окружающим миром. По словам Певцова, Чуриковой было все любопытно.
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«Я как-то ей рассказывал, что мы с сыном Елисеем ездили на день рождения к генералу. На полигоне я катал его на танке и других боевых машинах. Она выслушала и сказала: „Слушай, ты себе танк купил?“ В этом Инна Михайловна», — с улыбкой вспомнил Дмитрий и добавил, что артистка была воплощением любви, она излучала ее.
Артист признался, что Инну Михайловну не коснулись ни зависть, ни гордыня, ни тщеславие. Певцов также подчеркнул, что ни разу не слышал, чтобы она сказала плохо о ком-либо.