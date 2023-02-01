«Роскошная королева!»: постройневшая Ирина Пегова в платье со шлейфом вызвала несказанный восторг у публики

Ирина Пегова является известной актрисой. Она много лет играет в театре и кино. Многие зрители знают ее по сериалам «Акушерка», фильму «Родные» и многим другим. Ей доводилось сниматься со многими именитыми персонами, в том числе с Дмитрием Нагиевым. Сама артистка в 44 года не состоит в браке. Звезда не перестает работать над фигурой.
На этот раз Ирина смогла похудеть. Недавно она впервые предстала на публике после новогодних праздников. Актриса удивила фанатов. А 1 февраля она поделилась кадрами с вечера «Истории любви», посвященному 70-летнему юбилею маэстро Юрия Башмета.
В театре МХТ имени Чехова артистка предстала в черном платье-рыбке с баской и шлейфом. Она подчеркнула свою постройневшую фигуру.
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Ирине удалось сразить публику. Она получила массу комплиментов.
«Роскошная королева! Ирина, вы — шикарная женщина, плюс очень талантливая и настоящая», «Как хорошее вино, с годами только шикарнее», «Шикарная женщина», «Вы, право, всех затмите скоро! Ирина, восхитительно выглядите!», «У меня нет слов», «Просто обалдеть! Стильная красавица!» — стали писать подписчики.