«Роскошная королева!»: постройневшая Ирина Пегова в платье со шлейфом вызвала несказанный восторг у публики

На этот раз Ирина смогла похудеть. Недавно она впервые предстала на публике после новогодних праздников. Актриса удивила фанатов. А 1 февраля она поделилась кадрами с вечера «Истории любви», посвященному 70-летнему юбилею маэстро Юрия Башмета.

В театре МХТ имени Чехова артистка предстала в черном платье-рыбке с баской и шлейфом. Она подчеркнула свою постройневшую фигуру.

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