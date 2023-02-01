Савельева засняла подросшего сына за столом с Сафоновым: малыш с телефоном, а папа общается с друзьями

Саша Савельева раньше была солисткой группы «Фабрика». Примечательно, что певица теперь выступает сольно. Она также построила семью. Блондинка уже давно счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. У пары подрастает сын Леон, которому три годика.
Примечательно, что Савельева недавно уехала с семьей в Израиль. Она наслаждается отдыхом с родными. На этот раз певица засняла сына, который сидел за столом с родителями. Мальчик играл с телефоном. А вот Сафонов в это время общался с друзьями. Отметим, что до сих пор пара скрывает лицо наследника.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что малыш подрос. Многие считают, что у него ушки, как у папы. Другие удивились, что супруги ребенку дают телефон, хотя Леон еще маленький.
«Привычная картина», «Как еще занять ребенка?», «Классно, что вы все вместе», «Мальчик так вырос», — стали писать подписчики.