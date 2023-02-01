Савельева засняла подросшего сына за столом с Сафоновым: малыш с телефоном, а папа общается с друзьями

Примечательно, что Савельева недавно уехала с семьей в Израиль. Она наслаждается отдыхом с родными. На этот раз певица засняла сына, который сидел за столом с родителями. Мальчик играл с телефоном. А вот Сафонов в это время общался с друзьями. Отметим, что до сих пор пара скрывает лицо наследника.

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