Муж давно ждет дочку! Лиза Арзамасова честно ответила на слухи о второй беременности

Лиза Арзамасова и Илья Авербух воспитывают общего сына Левушку. Муж актрисы из ситкома «Папины дочки» дал понять, что давно мечтает о еще одном малыше. Хореограф — дважды отец. У него есть взрослый 18-летний сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой.

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Постановщик ледовых шоу как-то намекнул, что хочет завести и лапочку-дочку. Говоря о том, сколько детей хотела бы она сама, Елизавета ответила: «Сколько Бог даст!»