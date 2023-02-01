Муж давно ждет дочку! Лиза Арзамасова честно ответила на слухи о второй беременности

Лиза Арзамасова и Илья Авербух воспитывают общего сына Левушку. Муж актрисы из ситкома «Папины дочки» дал понять, что давно мечтает о еще одном малыше. Хореограф — дважды отец. У него есть взрослый 18-летний сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой.
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Постановщик ледовых шоу как-то намекнул, что хочет завести и лапочку-дочку. Говоря о том, сколько детей хотела бы она сама, Елизавета ответила: «Сколько Бог даст!»
В СМИ то и дело ходят слухи, что Арзамасова беременна. Якобы она скрывает свое интересное положение. И все на почве сплетен, что Лиза взяла творческую паузу. Сама актриса подметила, что работала вплоть до 14 января без выходных, а после позволила себе небольшой отпуск и то только для того, чтобы поправить иммунитет. Таким образом, она дала понять, что со второй беременностью не спешит.
«Ну зачем же верить слухам? Отпуск был очень нужен, потому что так же, как и многих людей, в этот период меня не миновали простудные заболевания.
Мне вообще кажется, что мы живем в эпоху слухов и непроверенной информации. Это не очень хорошо для ментального здоровья», — добавила Лиза.
По материалам aif.