Нюша в мини-бикини повернулась к народу своим тылом: трусики исчезли в пышных недрах (фото)

Нюша даже во время первой беременности выступала в мини-шортах. А теперь у артистки уже двое детей — дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. При этом звезда активно работает над фигурой.
В последнее время Нюша все чаще делится смелыми кадрами. Она предпочитает носить купальники и платья с вырезами. А недавно певица отдохнула на Мальдивах без детей. Она устроила пляжную фотосессию. Артистка в мини-бикини встала на колени на пляжном диванчике, повернувшись к народу своим тылом. Звезда показала свои ягодицы.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
«Перезагрузка прошла успешно», — написала звезда.
Поклонники отметили, что Нюша находится в отличной форме. Многие осыпали ее комплиментами.
«Я не понимаю, кому это надо кроме себя», «Почему таким изменяют мужья?», «Горячая штучка», «Шикарная форма после двух родов», «Красивый орех», «Некоторых роды украшают», «Трусики пропали», — стали писать подписчики.