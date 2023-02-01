Нюша в мини-бикини повернулась к народу своим тылом: трусики исчезли в пышных недрах (фото)

В последнее время Нюша все чаще делится смелыми кадрами. Она предпочитает носить купальники и платья с вырезами. А недавно певица отдохнула на Мальдивах без детей. Она устроила пляжную фотосессию. Артистка в мини-бикини встала на колени на пляжном диванчике, повернувшись к народу своим тылом. Звезда показала свои ягодицы.

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