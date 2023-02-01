«Энергия начинает заканчиваться!»: Семенович предостерегла тех, у кого день рождения через месяц

Начался февраль. Для кого-то это последний месяц зимы, а для певицы Анны Семенович — последний месяц перед днем рождения 1 марта. И 42-летняя артистка отмечает, что провести его нужно по-особому.

«Месяц до дня рождения — очень важный период для человека, потому что энергия, которую дает нам Вселенная в наш день рождения на год вперед, начинает заканчиваться! Поэтому это время рекомендуется проводить, экономя свои ресурсы: больше отдыхать, думать о годе, который вы прожили, проанализировать ошибки и, конечно же, построить планы на следующий год», — пишет Анна в Telegram.

«Я уже ощущаю на себе это влияние энергии, действительно, стала уставать сейчас немного больше чем раньше. Но я знаю, что это закончится в мой праздник, и Вселенная снова наполнит меня моей искристой энергией счастья и любви».