«Все равно выиграла русская девочка»: Михалков оценил чемпионат Европы по фигурному катанию 2023 года

Пока все обсуждают необычного спортсмена, выступившего на чемпионате Европы по фигурному катанию 2023 года в Финляндии, режиссер и мыслитель Никита Михалков отметил другую важную тенденцию, которую показало прошедшее соревнование.

«Этот чемпионат, от которого отстранили фигуристов из России и Белоруссии, показал, что откат назад в фигурном катании неизбежен», - пишет 77-летний кинодеятель в Telegram.

«В женском одиночном катании чемпионкой стала Анастасия Губанова, выступающая за Грузию. Она набрала 199,91 балла. Для сравнения приведем баллы наших фигуристок в чемпионатах международного уровня последних лет: Алина Загитова в 2018 году – 238,24; Анна Щербакова в 2020 году – 237,76; Елизавета Туктамышева в 2021 году – 220,46».

«Но самое удивительное то, что все равно выиграла русская девочка, потому что тренировалась она именно в Санкт-Петербурге».