Почему потомки Хюррем султан боялись называть дочерей именем славянки Валиде

Именно сын Хюррем султан продолжил династию Османов. Единственного шехзаде Махидевран султан - Мустафу - казнили. Поэтому занять престол мог только отпрыск славянской фаворитки султана Сулеймана. Примечательно, что потомки Роксоланы боялись называть своих дочерей именем властной госпожи. Другой такой Хюррем султан история не знает. Так почему же внуки, правнуки и праправнуки султана Сулеймана от наложницы-славянки выбирали для своих дочерей более традиционные имена, предав Хюррем султан забвению.

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Существует легенда, что следующие султаны не хотели называть дочек в честь властной прабабки-славянки из-за истории с шехзаде Мустафой. Якобы народ винил Хюррем султан в том, что падишах отдал приказ о казни старшего сына.