Старше пасынка на 9 лет - дни рождения в одном месяце! Подружилась ли Арзамасова с сыном Лобачевой - Мартином

Лиза Арзамасова всего на девять лет старше своего пасынка. Кстати, дни рождения у них в одном месяце. Мартин родился 3 марта, а его мачеха Елизавета - 17 марта. Сыну фигуристки Ирины Лобачевой вот-вот исполнится 19 лет. Самой Арзамасовой будет 28.

Молодая жена хореографа Ильи Авербуха успела подарить пасынку братика Левушку. Постановщик ледовых шоу мечтает о том, что Лиза родит ему и лапочку-дочку. Сумела ли «папина дочка» подружиться с Мартином? Воспитанием сына занимался Илья Изяславич. Мальчик с детства жил с ним, стараясь навещать маму Ирину Лобачеву.

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