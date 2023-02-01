Старше пасынка на 9 лет - дни рождения в одном месяце! Подружилась ли Арзамасова с сыном Лобачевой - Мартином

Лиза Арзамасова всего на девять лет старше своего пасынка. Кстати, дни рождения у них в одном месяце. Мартин родился 3 марта, а его мачеха Елизавета - 17 марта. Сыну фигуристки Ирины Лобачевой вот-вот исполнится 19 лет. Самой Арзамасовой будет 28.
Молодая жена хореографа Ильи Авербуха успела подарить пасынку братика Левушку. Постановщик ледовых шоу мечтает о том, что Лиза родит ему и лапочку-дочку. Сумела ли «папина дочка» подружиться с Мартином? Воспитанием сына занимался Илья Изяславич. Мальчик с детства жил с ним, стараясь навещать маму Ирину Лобачеву.
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«У нас с Мартином сложились добрые, теплые, доверительные отношения», — говорит Арзамасова, считая, что ей удалось найти общий язык с пасынком.
Лиза Арзамасова с Мартином ходят вместе за покупками. Фото: личный архив
В своем микроблоге сын Ильи Авербуха делится снимками с молодой мачехой. Они даже вместе ходят на шопинг. Лиза помогает Мартину выбирать одежду.
В последнее время в прессе то и дело появляются слухи о том, что Арзамасова ждет второго ребенка от Ильи Авербуха. Вот только сама «папина дочка» советует не верить сплетням. Паузу в съемках она не брала, а если и делала перерыв, то только для того, чтобы подправить иммунитет.
По материалам aif