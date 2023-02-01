«В потрясающей форме»: Долина поздравила Лещенко с 81-летием

1 февраля отмечает день рождения народный артист РСФСР Лев Лещенко. В 2023-м ему исполнился 81 год.

Солидным возрастом певца, который не мешает оставаться на сцене и быть востребованным, восхитилась его коллега Лариса Долина.

«Один из самых уважаемых и любимых артистов на нашей эстраде! Уже который год выходит на сцену, в потрясающей форме, и в вокальной, кстати, тоже! Поражает своим жизнелюбием, оптимизмом и, конечно, абсолютной принадлежностью к профессии! Слава тебе, Левушка! С днем рождения, с твоим Новым годом! Желаю только крепкого здоровья и очень надеюсь видеть тебя в обойме еще много лет!» - пишет певица в Telegram.

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Напомним, у Льва Лещенко нет детей и внуков, но недавно он отметил, что не лишен радости отцовства.