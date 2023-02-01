В дороге стало еще хуже: 66-летнего Никаса Сафронова доставили в больницу с сильнейшим отравлением

Никас Сафронов вышел на связь после слухов о своей госпитализации. Оказывается, 66-летний художник попал в больницу на фоне сильнейшего отравления. В клинику его доставили ночью. О произошедшем стало известно в среду, 1 февраля. Никас Степанович уверен, что отравился итальянскими вялеными помидорами.

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О случившемся рассказал друг художника. Актер Николай Денисов вечером заехал к Никасу Степановичу, тот был голоден, но ехать в ресторан отказался. Решили открыть банку привезенных из Италии помидоров. Художник с аппетитом ел угощение, а вот Денисов пробовать помидоры не стал. Спустя время, где-то через полтора часа Сафронову стало плохо. Сильная тошнота сопровождалась рвотой и ознобом. Также у художника заболел живот. Решили поехать в больницу. В дороге Никасу Степановичу стало еще хуже. В больницу его доставили на каталке. Идти сам он не мог.