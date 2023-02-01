Хорошего человека должно быть много: Адама Драйвера «клонировали» в новой рекламе

Адама Драйвера много не бывает. Так решила компания по разработке интернет-сайтов Squarespace, снимающая 39-летнего актера для своего рекламного ролика, который будет показан на Суперкубке по американскому футболу (обычно там транслируют самую крутую рекламу, похожую на кино).

Чтобы вы понимали масштаб, фирма выпустила видео о том, как снимается ролик. Но это не простое закулисье. Программисты заморочились и пригласили некого отмеченного наградами режиссера. А тот даже из тизера сделал конфетку: размножил Адама Драйвера посредством магии кино и показал разные личности актера. Настоящий подарок для поклонников звезды «Звездных войн».