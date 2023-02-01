«Зачем тебе омолаживаться? Ты и была не очень хороша!»: Миро пригвоздила Собчак за ее плаценту в сундучке

Накануне Ксения Собчак удивила народ своим признанием о том, что она хранит после родов собственную плаценту.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Свой нестандартный поступок ведущая объяснила как-то по-бабски, дескать, ей сказали, что «там есть стволовые клетки». Зачем? На всякий случай, вдруг медицина разовьется, и она сможет использовать часть своей плоти во благо себе же.
Лена Миро поразилась черной дремучести Ксении Собчак, дав ей оплеуху едким словом в своем ЖЖ.
«Ксюш, а Ксюша! Да зачем тебе омолаживаться? Ты и тогда была не очень-то хороша! Как считаете, Собчак очень умная?» — высказалась Миро.